Gaziantep Basketbol, başantrenör Ali Yıldırım ile anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, başantrenör Ali Yıldırım ile anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep Basketbol, başantrenör Ali Yıldırım ile anlaştı
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27 Temmuz 2023 14:48
Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, başantrenör görevine Ali Yıldırım'ı getirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ali Yıldırım'ın kulübün 3 yıldır alt yapı sorumlusu olduğu belirtilerek, "Aynı zamanda 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın başantrenörü olan Ali Yıldırım, 2023-2024 sezonunda takımımızın başantrenörlük görevine getirilmiştir. Tebrik ediyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

 

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