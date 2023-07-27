Gaziantep Basketbol, başantrenör Ali Yıldırım ile anlaştı

Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, başantrenör görevine Ali Yıldırım'ı getirdiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Ali Yıldırım'ın kulübün 3 yıldır alt yapı sorumlusu olduğu belirtilerek, "Aynı zamanda 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın başantrenörü olan Ali Yıldırım, 2023-2024 sezonunda takımımızın başantrenörlük görevine getirilmiştir. Tebrik ediyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Ali Yıldırım'ın kulübün 3 yıldır alt yapı sorumlusu olduğu belirtilerek, "Aynı zamanda 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın başantrenörü olan Ali Yıldırım, 2023-2024 sezonunda takımımızın başantrenörlük görevine getirilmiştir. Tebrik ediyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.