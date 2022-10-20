Gaziantep Basketbol, Antwerp'i farklı geçti

FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu'nda Gaziantep Basketbol evinde Telenet Giants Antwerp'i 82-63 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep Basketbol, Antwerp'i farklı geçti
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19 Ekim 2022 21:54
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 2. haftasında Gaziantep Basketbol, evinde ağırladığı Belçika'nın Telenet Giants Antwerp takımını 82-63 yendi.

Mücadelenin ilk çeyreğini 19-11 önde tamamlayan Gaziantep Basketbol, devre arasına 39-25 önde girdi. İkinci yarıda oyundaki üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, üçüncü çeyreği 60-48 tamamladı.

Gaziantep Basketbol, salondan 82-63 galip ayrıldı.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Lukasz Jankowski (Polonya), Shelal Munini (Kosova)

Gaziantep Basketbol: Miller 11, Dotson 19, Hammonds 16, Leon Harun Apaydın, Egbunu 10, Arda Sivas, Can Uğur Öğüt 11, Metin Türen, Birkan Batuk 3, Muhsin Yaşar 12

Telenet Giants Antwerp: Goodin 4, Woodson 11, Rogiers, Mwema 6, Upshaw 3, Watson 16, Smout 3, Hamm 12, Cleemput, Despalier, Ridder 8

1. Periyot: 19-11

Devre: 39-25

3. Periyot: 60-48

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