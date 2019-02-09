Gaziantep Basketbol, Adatıp Sakarya'yı rahat geçti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 18. hafta karşılaşmasında Gaziantep Basketbol, sahasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 83-58 yendi.
Maça hızlı başlayan Gaziantep Basketbol, ilk 5 dakikayı 10-4 önde geçti. Jekiri, Orhan Haciyeva ve McKissic ile sayılar bulan ev sahibi ekip, ilk periyodu 21-10 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte farkı artıran Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 45-23 üstün gitti.
Üçüncü periyotta rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen, Jekiri ve McKissic ile skor üreten ev sahibi ekip, final çeyreğine 63-38 önde girdi.
Son periyot karşılıklı sayılara sahne olurken, farklı üstünlüğünü sürdüren Gaziantep Basketbol, müsabakadan 83-58 galip ayrıldı.
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Maça hızlı başlayan Gaziantep Basketbol, ilk 5 dakikayı 10-4 önde geçti. Jekiri, Orhan Haciyeva ve McKissic ile sayılar bulan ev sahibi ekip, ilk periyodu 21-10 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte farkı artıran Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 45-23 üstün gitti.
Üçüncü periyotta rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen, Jekiri ve McKissic ile skor üreten ev sahibi ekip, final çeyreğine 63-38 önde girdi.
Son periyot karşılıklı sayılara sahne olurken, farklı üstünlüğünü sürdüren Gaziantep Basketbol, müsabakadan 83-58 galip ayrıldı.
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