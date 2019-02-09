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Gaziantep Basketbol, Adatıp Sakarya'yı rahat geçti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol konuk ettiği Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 83- 58 mağlup etti.

Kaynak: AA
Gaziantep Basketbol, Adatıp Sakarya'yı rahat geçti
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09 Şubat 2019 17:56
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 18. hafta karşılaşmasında Gaziantep Basketbol, sahasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 83-58 yendi.

Maça hızlı başlayan Gaziantep Basketbol, ilk 5 dakikayı 10-4 önde geçti. Jekiri, Orhan Haciyeva ve McKissic ile sayılar bulan ev sahibi ekip, ilk periyodu 21-10 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte farkı artıran Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 45-23 üstün gitti.

Üçüncü periyotta rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen, Jekiri ve McKissic ile skor üreten ev sahibi ekip, final çeyreğine 63-38 önde girdi.

Son periyot karşılıklı sayılara sahne olurken, farklı üstünlüğünü sürdüren Gaziantep Basketbol, müsabakadan 83-58 galip ayrıldı.

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