Gaziantep Basketbol ABD'li Rashard Kelly'i transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li Rashard Kelly'i kadrosuna kattı.

Haber; AA
Gaziantep Basketbol ABD'li Rashard Kelly'i transfer etti
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22 Temmuz 2020 15:35
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li Rashard Kelly'i kadrosuna kattı. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, geçen sezonu İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımında geçiren Kelly ile anlaştı. 

Bir yıllık sözleşme imzalayan 25 yaşındaki ABD'li forvetin geçen sezonu 10,6 sayı, 6,1 ribaund, 2,4 asist istatistikleriyle tamamladığı bildirildi.



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