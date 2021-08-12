Gaziantep Basketbol, ABD'li Milton Doyle'yi kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li oyun kurucu Milton Doyle'yi transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamada, Doyle ile bir yıllığına anlaşıldığı belirtildi.



Açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu İtalya Lega Basket Seri A'da Pallacanestro Trieste takımında geçiren Doyle, burada sezonu 31 maçta ortalama 12,3 sayı, 2,3 ribaund, 3,1 asist istatistikleriyle tamamlamıştır. Milton Doyle'ye hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.



