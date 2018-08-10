  •  
    Transfer pazarlıklarında Serdar'a TALİP oldular!
  •  
    Eljif Elmas için sürpriz gelişme! Devler sırada
  •  
    G.Saray "bedava" yıldızı çok istiyor ama ENGEL...
  •  
    UEFA, Devler Ligi için en iyi adaylarını açıkladı!..
  •  
    G.Saray'ın yeni forması belli! İstanbul Boğazı...

Gaziantep Basketbol, 2 oyuncusuyla sözleşme yeniledi

Gaziantep ekibi, iç transferde Can Uğur Öğüt ve Kadir Bayram ile yeniden anlaştı

Kaynak: AA
Gaziantep Basketbol, 2 oyuncusuyla sözleşme yeniledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2018 12:47
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, iç transfer çalışmaları kapsamında Can Uğur Öğüt ile 2 yıllık, Kadir Bayram ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sözleşmeleri biten bazı oyuncularla görüşme yapıldı. 

Bu çerçevede, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Kadir Bayram ile 3 yıllık, Can Uğur Öğüt ile de 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Geçen sezon Kadir Bayram 21 maçta ortalama 9 dakika, Uğur Öğüt ise 30 maçta ortalama 19 dakika görev almıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için