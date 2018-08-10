Gaziantep Basketbol, 2 oyuncusuyla sözleşme yeniledi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, iç transfer çalışmaları kapsamında Can Uğur Öğüt ile 2 yıllık, Kadir Bayram ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sözleşmeleri biten bazı oyuncularla görüşme yapıldı.Bu çerçevede, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Kadir Bayram ile 3 yıllık, Can Uğur Öğüt ile de 2 yıllık sözleşme imzalandı.Geçen sezon Kadir Bayram 21 maçta ortalama 9 dakika, Uğur Öğüt ise 30 maçta ortalama 19 dakika görev almıştı.