Gaziantep Basketbol, 2 oyuncusuyla sözleşme yeniledi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, iç transfer çalışmaları kapsamında Can Uğur Öğüt ile 2 yıllık, Kadir Bayram ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sözleşmeleri biten bazı oyuncularla görüşme yapıldı.
Bu çerçevede, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Kadir Bayram ile 3 yıllık, Can Uğur Öğüt ile de 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Geçen sezon Kadir Bayram 21 maçta ortalama 9 dakika, Uğur Öğüt ise 30 maçta ortalama 19 dakika görev almıştı.
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sözleşmeleri biten bazı oyuncularla görüşme yapıldı.
Bu çerçevede, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Kadir Bayram ile 3 yıllık, Can Uğur Öğüt ile de 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Geçen sezon Kadir Bayram 21 maçta ortalama 9 dakika, Uğur Öğüt ise 30 maçta ortalama 19 dakika görev almıştı.
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