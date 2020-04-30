Gaziantep Anatolia Hotel'de neden yangın çıktı? Anatolia Hotel nerededir?

Gaziantep Anatolia Hotel'de neden yangın çıktı? sorusunun yanıtı belli oldu. Sabah saatlerinde Gaziantep Anatolia Hotel'de meydana gelen yangının detaylarına haberden ulaşabilirsiniz...

30 Nisan 2020 14:28
Gaziantep Anatolia Hotel'de neden yangın çıktı? Anatolia Hotel nerededir?
Gaziantep Anatolia Hotel'de neden yangın çıktı? Gaziantep'in önemli otellerinden olan 11 katlı Anatolia Hotel'de yangın çıktı. Yangını çıkartanlar ise şaşkınlık yarattı. Sabah saatlerinde çıkan yangın gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Oteli kablo çalmak için otele giren hırsızların çıkardığı öğrenildi.
ANATOİA HOTEL SAHİPLERİ UYARILMIŞTI

Kablo hırısızlarının birkaç gün önce de otele girerek kablo çaldıkları ve çaldıkları kabloları otel dışında yaktıkları öğrenildi. Otel sahiplerinin otele hırsızların girişinin önlenmesi için önlem almaları için uyarıldığı, demir kapıların kapatıldığı ancak hırsızların bu seferde camları kırarak otele girdikleri öğrenildi.

Otelde yine kablo çalan ve çaldıkları kabloları yakan hırsızlar yangına neden oldu.Yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, kayıplara karışan kablo hırsızlarıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Sporx.com

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