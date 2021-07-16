Gaziantep, 3. hazırlık maçında takıldı

Gaziantep, üçüncü hazırlık maçında Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep, 3. hazırlık maçında takıldı
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16 Temmuz 2021 21:15
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, üçüncü hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor ile karşılaştı.

Adanaspor'un kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirilen karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep, kamp dönemi kapsamında yaptığı ilk karşılaşmada İstanbulspor'u 3-2, ikinci karşılaşmada ise Azerbaycan ekibi Sumgayıt'ı 2-1 mağlup etmişti.

 


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