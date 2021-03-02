Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK, evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0 geriden gelen Gaziantep FK 2-1 kazandı.



Gençlerbirliği, 18. dakikada Lima'nın attığı golle öne geçti. Gaziantep FK'da 58. dakikada Mirallas kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve bu dakikadan sonra ev sahibi ekip açıldı. 60. dakikada Kenan beraberliği getirdi, 80. dakikada da Jefferson üstünlüğü getirdi.



Gençlerbirliği, 2001/02 sezonundan sonra ilk kez üst üste 10 maçta galibiyet alamadı.



Bu sonuçla Gaziantep FK 3 maçlık galibiyet özlemini noktaladı ve puanını 43 yaptı. 10 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği ise 21 puanda kaldı.



Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise evinde Başakşehir'i konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



17. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına ilerleyen Lima'nın çektiği şut kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Ceza sahasında topu önünde bulan Lima, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak ofsayt bayrağı kalktı. Daha sonra hakem Bahattin Şimşek, gölü verdi: 0-1.



24. dakikada sağ kanattan ceza sahasına ilerleyen Lima'nın içeri çıkarttığı pasla buluşan Furman'nın çektiği şut kale direğine yakın bir noktada auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN



