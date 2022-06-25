Gazi rekortmeni Ahmet Çelik: '10'a kadar yolu var!'

96. Gazi Koşusu'na sadece bir gün kaldı. Veliefendi Hipodromu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına kesintisiz düzenlenen bu büyük koşuya hazır. At sahipleri, safkanlar, jokeyler, seyisler, yarışseverler heyecanlı.



Ahmet Çelik, üst üste kazandığı 7 Gazi zaferi ile kırılması güç bir rekorun sahibi. Ama unutmamak gerekir ki Ahmet gibi olmasa da aralıklı şekilde bu büyük koşuyu en çok kazanan isim 9 kezle Mümin Çılgın. Yaşayan efsane olarak anılan Mümin Ağabey'in rekoru 32 yıldır kırılmadı.



'HER GAZİ YENİ BAŞLANGIÇ'



Herkesin merak ettiği "Gazi'de 8'de 8 yapacak mısın?" sorusu Ahmet Çelik'e soruldu. Başarılı jokey, "Ağabey 10'a kadar yolu var" yanıtını vererek ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha ispatladı. Çelik, sanki ilk kez at binecekmiş gibi heyecanlıydı, "Her Gazi yeni bir başlangıçtır. Denk atlar var. Önceki gün atımın galobunu yaptık. Avantaj bizden yana görünüyor. Yani bizim şansımız çok yüksek. Zala Bey'e inanıyor ve güveniyorum" dedi.



TARİH YAZAN İSİM



Ahmet Çelik, 2015'ten beri Gazi Koşusu'nda zirveyi kimseye bırakmadı.



Yarışçılık tarihine geçen usta jokey sırasıyla; Renk, Graystorm, Piano Sonata, Hep Beraber, The Last Romance, Call To Victory ve Burgas isimli safkanlarla derbiyi kazandı.



'O SENE BU SENE OLSUN'



Gökhan Kocakaya, hipodromların tartışmasız en başarılı jokeylerinden. En son 2009'da Gazi'de birinciliğe uzandı. "Artık zamanı geldi, o sene bu sene" diyor Gökhan ve ekliyor "Çok büyük bir kupa. Manevi yanı yüksek. Güzel bir yarış olacağını umut ediyorum. Sigoş bana ben Sigoş'a odaklanıp koşacağız. Bir aksilik olmazsa kazanacağımızı umut ediyorum."



BOYRAZ: "ÇOK HEYECANLIYIM"



Kariyerinde 2 Gazi Koşusu zaferi olan ve Maximus Boy'a binecek Sadettin Boyraz, kısa sohbetimizde "Çok büyük bir bayram olacak. Heyecanım tavan yapmış durumda. Elbette ön plana çıkan atlar var. Ama bana göre 22 atın şansı eşit. Atıma güveniyorum" dedi.





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