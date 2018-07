Gazi Koşusu'nda kazanan değişmedi!

Kazanan at, sahibine 2 milyon 523 bin 350 lira kazandırdı

Jokey Ahmet Çelik tarihe geçti

At yarışlarında 92.'nu Veysel Kahraman'ın sahibi olduğu,'in jokeyliğini yaptığı "Hep Beraber" adlı safkan, 2.29.67'lik derecesiyle kazandı.Veliefendi Hipodromu'nda üç yaşlı safkan 21 İngiliz tayının katılımıyla yapılan yarış, çim pistte 2 bin 400 metre mesafede koşuldu. Yarışı, 2.29.67'lik derecesiyle "Hep Beraber" adlı safkan ilk sırada tamamladı.İkinciliği 2.30.21'lik derecesiyle "Distant Shining" adlı tay, üçüncülüğü 2.30.29'luk derecesiyle "Mister Görkem" adlı safkan ve dördüncülüğü 2.30.33'lük derecesiyle "Vancouver" isimli at elde etti.Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen koşuyu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı da izledi.Türk at yarışçılığının derbisi niteliğindeki koşuyu ilk sırada tamamlayan "Hep Beraber", sahibine 2 milyon 523 bin 350 lira kazandırdı.Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin lira olarak belirlendi. Koşuda ikinciye 660 bin, üçüncüye 330 bin, dördüncüye ise 165 bin lira ikramiye ödendi.Koşuda dereceye giren atlar için 701 bin 250 lira da yetiştiricilik primi dağıtıldı.92. Gazi Koşusu'nu kazanan "Hep Beraber" adlı safkanın sahibi Veysel Kahraman'a birincilik ikramiyesi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 2 milyon 523 bin 350 lira verildi.Yarışı ilk sırada tamamlayan safkanın jokeyi Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey oldu.89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm" ve 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata" adlı safkanlarla kazanan Çelik, bu yarışı üst üste ilk sırada tamamlama rekorunu kırdı.Ahmet Çelik, daha önce bu rekoru 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanan efsane jokey Ekrem Kurt ile paylaşıyordu.Yarışın ardından kısa bir açıklamada bulunan Ahmet Çelik, tarihe geçtiği için gururlu olduğunu söyledi.