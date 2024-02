Gaye Kurubaş: 'Derece beklediğimiz çok isim var'

Down sendromlu milli yüzücüler, Antalya'da düzenlenecek Trisome Oyunları'nda yeni başarılar kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Milli yüzücüler, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu koordinasyonunda 19-26 Mart'ta gerçekleştirecek oyunlar için Ankara'daki Yenimahalle Spor Kompleksi'nde hazırlanıyor.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Teknik Kurul Başkanı Gaye Kurubaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini ifade etti.



"12 SPORCU SEÇTİK"



Kurubaş, Antalya'da aralık ayında Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu aslında bir nevi Trisome Oyunları'nın ön yarışı oldu. Türkiye Şampiyonası sonuçlarına göre milli takımımıza 5'i kız, 7'si erkek 12 sporcu seçtik." dedi.



Ankara kampında günde iki antrenman yaptıklarını anlatan Kurubaş, "Kadın sporcularımızın 3'ü mozaik down sendromlu. Bunlardan birisi de henüz 17 yaşındaki Ada Zehra Anlatıcı. Ada, İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda biri açık, dördü de genç yaş grubunda dünya rekoru kırdı. Burada da birleştirme kampı yaparak değerlendirmelerimizi ve takım olarak bayrak yarışlarımız için çalışmalarımızı başlattık. 15 Şubat'a kadar Ankara'daki kampımız devam edecek." diye konuştu.



"170 SPORCU KATILACAK"



Gaye Kurubaş, oyunlarda Türkiye'yi kadınlarda Ada Zehra Anlatıcı, İrem Öztekin, Fatma Çağla Demir, Elif Oral ve Duru Akkuş ile erkeklerde Alperen Menç, Berk Kocamaz, Serhat Emir Güngör, Özgün Öktem, Cengizhan Dönmez, Yusuf Kerem ve Arda Çınaroğlu'nun temsil edeceğini belirterek, şunları kaydetti:



"Trisome Oyunları'na dünyadan katılım çok yoğun olacak. Gerçekten çok iyi sporcular geliyor. Oyunlara yüzmede 22 ülkeden 170 sporcunun katılması bekleniyor. Bizim için biraz zorlayıcı bir maraton olacak. Ada Zehra Anlatıcı'nın performansından yine çok ümitliyiz, inşallah yeni rekorlarımız olacak. Başka derece beklediğimiz sporcularımız da var. Bayrak takımlarımızdan da umutluyuz. İrem Öztekin de mozaik sporcularımızdan, bu sene ilk defa böyle büyük bir organizasyonda bu kadar çok mozaik sporcu yarışacak. Bizim için de çok büyük sürpriz çünkü mozaik down sendromlular dünyada çok az bulunuyor. Daha önce erkeklerde mozaik sporcu hiç yoktu. Güzel çekişmeli yarışlar olacak."