Gay: "Spurs ve Raptors, gece ve gündüz kadar farklı"

Rudy Gay, San Antonio Spurs ve Toronto Raptors organizasyonlarının "gece ve gündüz" kadar farklı olduğunu söyledi.
2013'te Raptors genel menajeri Masai Ujiri tarafından takaslanan Gay, Spurs'ün bünyesindeki oyunculara karşı hep dürüst olduğunu, bunun da "NBA'de fazla görülmediğini" açıkladı ve Kawhi Leonard - DeMar DeRozan takasının "Spurs ve diğer organizasyonlar arasındaki farkları gösterdiğini" ekledi: "San Antonio'yla ilgili en iyi şey, her şeyi sizin yanınızda yapmaları. Yapacaklarını oyuncuları ve çalışanlarının gözü önünde yapıyorlar. Bu NBA'de fazla görülen bir şey değildir doğrusu. Bir tarafta Kawhi daha büyük bir pazara geçmeye çalışıyordu. Ona karşı tamamen dürüstlerdi ve diğer tarafta kendisine hiç dürüst davranılmayan bir adam karşılığında takas ettiler. Bu gece ve gündüz gibi. Bu takas, San Antonio Spurs ve diğer organizasyonlar arasındaki farkı gösteriyor."
Gay, 2014'te DeRozan'a takım arkadaşlığı yapmıştı.