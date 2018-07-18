Gay: "Spurs ve Raptors, gece ve gündüz kadar farklı"

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Rudy Gay, San Antonio Spurs ve Toronto Raptors organizasyonlarının "gece ve gündüz" kadar farklı olduğunu söyledi.2013'te Raptors genel menajeri Masai Ujiri tarafından takaslanan Gay, Spurs'ün bünyesindeki oyunculara karşı hep dürüst olduğunu, bunun da "NBA'de fazla görülmediğini" açıkladı ve Kawhi Leonard - DeMar DeRozan takasının "Spurs ve diğer organizasyonlar arasındaki farkları gösterdiğini" ekledi:Gay, 2014'te DeRozan'a takım arkadaşlığı yapmıştı.