Gattuso'nun göz bandının nedeni belli oldu

Napoli teknik direktörü Gennaro Gattuso, Torino ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından bir süredir göz bandıyla sahaya çıkmasının nedenini ilk kez açıkladı.
İtalyan hoca uzun süredir bir hastalıkla mücadele ettiğini ve bu kez çok daha ağır geçirdiğini belirterek bir gözünün kapandığını ve açılması için yoğun mücadele verdiğini anlattı. Gattuso ayrıca bir de mesaj vererek yüzündeki kusurlar nedeniyle aynaya bakmaya çekinen özellikle gençlere "Umursamayın ve gerçeğinizle yüzleşin" mesajı verdi.
Gattuso'nun konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Göz bandımı soranlara cevabım: 10 yıldır otoimmün* hastalığım var adı myastenia gravis**. Bu seferki çok ağır oldu ve bir gözüm kapandı. Tuhaf bir şey olduğunda korkan, aynaya bakmaktan çekinen çocuklara tavsiyem hayat güzel ve bununla korkmadan yüzleşmelisiniz"
"Oyuncularımın, birkaç gündür saklasam bile beni böyle görmekten endişelendiğini biliyorum. Gözüm iyileşecek ve ben de sabırla bu hastalığı yenmek için savaşmaya devam edeceğim, hayatta daha kötü şeyler var"
*Not: Otoimmün hastalıklar, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun normal dokularına saldırdığı bir durumdur. Bağışıklık sistemi normalde bakteri ve virüs gibi mikroplara karşı koruma sağlar. Bu yabancı işgalcileri algıladığında hemen savunma hücrelerini devreye sokar. Otoimmün bir hastalıkta ise bağışıklık sistemi vücudun eklemler, cilt gibi çeşitli doku ve organlarını yabancı olarak algılar.
**Not: Myastenia gravis (MG), vücudun iskelet kaslarının çeşitli derecelerde zayıflamasına neden olan kronik, otoimmün bir sinir - kas hastalığıdır.
İtalyan hoca uzun süredir bir hastalıkla mücadele ettiğini ve bu kez çok daha ağır geçirdiğini belirterek bir gözünün kapandığını ve açılması için yoğun mücadele verdiğini anlattı. Gattuso ayrıca bir de mesaj vererek yüzündeki kusurlar nedeniyle aynaya bakmaya çekinen özellikle gençlere "Umursamayın ve gerçeğinizle yüzleşin" mesajı verdi.
Gattuso'nun konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Göz bandımı soranlara cevabım: 10 yıldır otoimmün* hastalığım var adı myastenia gravis**. Bu seferki çok ağır oldu ve bir gözüm kapandı. Tuhaf bir şey olduğunda korkan, aynaya bakmaktan çekinen çocuklara tavsiyem hayat güzel ve bununla korkmadan yüzleşmelisiniz"
"Oyuncularımın, birkaç gündür saklasam bile beni böyle görmekten endişelendiğini biliyorum. Gözüm iyileşecek ve ben de sabırla bu hastalığı yenmek için savaşmaya devam edeceğim, hayatta daha kötü şeyler var"
*Not: Otoimmün hastalıklar, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun normal dokularına saldırdığı bir durumdur. Bağışıklık sistemi normalde bakteri ve virüs gibi mikroplara karşı koruma sağlar. Bu yabancı işgalcileri algıladığında hemen savunma hücrelerini devreye sokar. Otoimmün bir hastalıkta ise bağışıklık sistemi vücudun eklemler, cilt gibi çeşitli doku ve organlarını yabancı olarak algılar.
**Not: Myastenia gravis (MG), vücudun iskelet kaslarının çeşitli derecelerde zayıflamasına neden olan kronik, otoimmün bir sinir - kas hastalığıdır.
Gattuso: "Oyuncularımın, birkaç gündür saklasam bile beni böyle görmekten endişelendiğini biliyorum. Gözüm iyileşecek ve ben de sabırla bu hastalığı yenmek için savaşmaya devam edeceğim, hayatta daha kötü şeyler var" https://t.co/VeczHgYdJy
— Sporx (@sporx) December 24, 2020