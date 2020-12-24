Gattuso'nun göz bandının nedeni belli oldu

Gattuso: "Oyuncularımın, birkaç gündür saklasam bile beni böyle görmekten endişelendiğini biliyorum. Gözüm iyileşecek ve ben de sabırla bu hastalığı yenmek için savaşmaya devam edeceğim, hayatta daha kötü şeyler var" https://t.co/VeczHgYdJy



— Sporx (@sporx) December 24, 2020

Napoli teknik direktörü Gennaro Gattuso, Torino ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından bir süredir göz bandıyla sahaya çıkmasının nedenini ilk kez açıkladı.İtalyan hoca uzun süredir bir hastalıkla mücadele ettiğini ve bu kez çok daha ağır geçirdiğini belirterek bir gözünün kapandığını ve açılması için yoğun mücadele verdiğini anlattı. Gattuso ayrıca bir de mesaj vererek yüzündeki kusurlar nedeniyle aynaya bakmaya çekinen özellikle gençlere "Umursamayın ve gerçeğinizle yüzleşin" mesajı verdi.Gattuso'nun konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde: