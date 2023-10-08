Gattusolu Marsilya, evinde şov yaptı

Fransa Ligue 1'in 8. hafta karşılaşmasında Marsilya, sahasında Le Havre'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Gattusolu Marsilya, evinde şov yaptı
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08 Ekim 2023 15:53
Fransa Lig 1'in 8. hafta karşılaşmasında Marsilya ile Le Havre karşı karşıya geldi. Veledrome Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Marsilya 3-0 kazandı.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Arouna Sangante (K.K), 21. dakikada Pierre Aubameyeng ve 84. dakikada Ismaila Sarr kaydetti. 

Marsilya da teknik direktör Gennaro Gattuso, Marsilya'nın başında ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 12'ye yükseltirken, Le Havre 9 puanda kaldı. 

Marsilya önümüzdeki maç haftası Nice deplasmanına gidecek. Le Havre ise sahasında Lens'i ağırlayacak.

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