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Gattuso'dan yıldız golcüye gözdağı!

Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso, basına yaptığı açıklamada Kolombiyalı golcü Bacca hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gattuso'dan yıldız golcüye gözdağı!
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09 Temmuz 2018 19:24
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso, bir dönem adı Türk takımları ile de sıkça anılan Bacca'nın transferi hakkında konuştu.

Gattuso, yaptığı açıklamada 31 yaşındaki golcünün takımda kalmak istemesi halinde öncelikle kendi dediklerini yapması gerektiğini söyledi ve, ''Bacca umarım oynama isteğiyle gelir ve ayrılmaktan vazgeçer. Burada kalmak istiyorsa, benim söylediklerimi yapmalı. Kendi kafasına göre hareket etmemeli'' dedi.

Bacca, geçtiğimiz sezon Villareal'de kiralık olarak forma giymiş ancak, İspanyol ekibinin sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle Milan'a geri dönmüştü.

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