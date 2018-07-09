Gattuso'dan yıldız golcüye gözdağı!

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso, bir dönem adı Türk takımları ile de sıkça anılan Bacca'nın transferi hakkında konuştu.Gattuso, yaptığı açıklamada 31 yaşındaki golcünün takımda kalmak istemesi halinde öncelikle kendi dediklerini yapması gerektiğini söyledi ve,dedi.Bacca, geçtiğimiz sezon Villareal'de kiralık olarak forma giymiş ancak, İspanyol ekibinin sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle Milan'a geri dönmüştü.