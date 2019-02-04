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Gattuso'dan sitem: "De Rossi'nin babası gibiyim"

Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso, Roma ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından maçı değerlendirdi ve Romalı Daniele De Rossi hakkında ilginç açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gattuso'dan sitem: 'De Rossi'nin babası gibiyim'
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04 Şubat 2019 02:48
Serie A'da Roma ile 1-1 berabere kalan Milan'da teknik direktör Gennaro Gattuso, maçın ardından önemli açıklamalar yaptı.

İşte Gennaro Gattuso'nun açıklamaları;

"Bence çok iyi oynadık. Roma'nın güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. Son paslarda sorunlar yaşadık. Daha iyi bir sonuç alabilirdik"

PIATEK KORKUTUCU BİR OYUNCU

"Piatek korkutucu bir oyuncu. Savunmanın arkasına iyi sarkıyor ve stoperleri zorluyor. Şu an çok formda ve bize çok yardımcı oluyor"

BABASI GİBİYİM

"De Rossi ile maç öncesinde sarıldık. 2006 Dünya Kupası'nda güzel anlar yaşadık. Ben çok yaşlı görünüyorum, o ise harika görünüyor. Benden 6-7 yaş küçük ama babası gibiyim"



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