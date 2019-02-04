Gattuso'dan sitem: 'De Rossi'nin babası gibiyim'

Serie A'da Roma ile 1-1 berabere kalan Milan'da teknik direktör, maçın ardından önemli açıklamalar yaptı."Bence çok iyi oynadık. Roma'nın güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. Son paslarda sorunlar yaşadık. Daha iyi bir sonuç alabilirdik""Piatek korkutucu bir oyuncu. Savunmanın arkasına iyi sarkıyor ve stoperleri zorluyor. Şu an çok formda ve bize çok yardımcı oluyor""De Rossi ile maç öncesinde sarıldık. 2006 Dünya Kupası'nda güzel anlar yaşadık. Ben çok yaşlı görünüyorum, o ise harika görünüyor. Benden 6-7 yaş küçük ama babası gibiyim"