Gattuso'dan Hakan ve Zapata açıklaması!

Teknik Direktörü, transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılanve Almanya'ya döneceği iddia edilen Milli futbolcuhakkında konuştu.Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Kolombiyalı savunmacı Zapata'yı takımda tutmak istediğini belirten Gattuso, ''kalmasını istiyoruz.'' sözlerini kullandı. 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi, bu sezon sonunda sona eriyor.Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında da konuşan İtalyan teknik adam, ''Hakan Çalhanoğlu hiçbir zaman transfer listesinde olmadı.'' dedi. Hakan'ın Bundesliga'ya döneceği ve Red Bull Leipzig'in teklif yaptığı iddia edilmişti.