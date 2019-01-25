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Gattuso'dan Hakan ve Zapata açıklaması!

Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan Hakan Çalhanoğlu ve Cristian Zapata hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gattuso'dan Hakan ve Zapata açıklaması!
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25 Ocak 2019 16:05
Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Cristian Zapata ve Almanya'ya döneceği iddia edilen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında konuştu.

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Kolombiyalı savunmacı Zapata'yı takımda tutmak istediğini belirten Gattuso, ''Zapata bizim için önemli bir oyuncu, sözleşme yenileme teklifi yaptık, kalmasını istiyoruz.'' sözlerini kullandı. 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi, bu sezon sonunda sona eriyor.

''HAKAN, TRANSFER LİSTESİNDE DEĞİL''

Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında da konuşan İtalyan teknik adam, ''Hakan Çalhanoğlu hiçbir zaman transfer listesinde olmadı.'' dedi. Hakan'ın Bundesliga'ya döneceği ve Red Bull Leipzig'in teklif yaptığı iddia edilmişti.

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