Gattuso'dan Hakan itirafı; 'Değiştirmek istemedim'

Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso, Inter'e 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Gattuso'nun açıklamaları;
"Inter kesinlikle bizden daha fazla hak etti. Eğer oyun 0-0 bitseydi, bizim için iyi bir sonuç olurdu. Oynamak istediğimiz gibi fiziksel bir futbol ortaya koyduk ancak daha iyi yapabilirdil"
HAKAN YORGUN GÖRÜNÜYORDU
"Sistemi değiştirmek istemiyordum çünkü o zaman kadar ciddi bir sorun yaşamadık ancak Hakan Çalhanoğlu yorgun görünmeye başladı ve oyundan aldım. Cutrone'nin enerjisinden yararlanmak istedim"
KAZANABİLİRDİK AMA
"Bizim de kazanma şansımız vardı ancak şüphesiz Inter'in daha fazla vardı. Doğru cesaretle oynamadık. Kötü bir gol yedik"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İşte Gattuso'nun açıklamaları;
"Inter kesinlikle bizden daha fazla hak etti. Eğer oyun 0-0 bitseydi, bizim için iyi bir sonuç olurdu. Oynamak istediğimiz gibi fiziksel bir futbol ortaya koyduk ancak daha iyi yapabilirdil"
HAKAN YORGUN GÖRÜNÜYORDU
"Sistemi değiştirmek istemiyordum çünkü o zaman kadar ciddi bir sorun yaşamadık ancak Hakan Çalhanoğlu yorgun görünmeye başladı ve oyundan aldım. Cutrone'nin enerjisinden yararlanmak istedim"
KAZANABİLİRDİK AMA
"Bizim de kazanma şansımız vardı ancak şüphesiz Inter'in daha fazla vardı. Doğru cesaretle oynamadık. Kötü bir gol yedik"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın