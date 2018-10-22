Gattuso'dan Hakan itirafı; 'Değiştirmek istemedim'

Milan'ın teknik direktörü, Inter'e 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu."Inter kesinlikle bizden daha fazla hak etti. Eğer oyun 0-0 bitseydi, bizim için iyi bir sonuç olurdu. Oynamak istediğimiz gibi fiziksel bir futbol ortaya koyduk ancak daha iyi yapabilirdil""Sistemi değiştirmek istemiyordum çünkü o zaman kadar ciddi bir sorun yaşamadık ancak Hakan Çalhanoğlu yorgun görünmeye başladı ve oyundan aldım. Cutrone'nin enerjisinden yararlanmak istedim""Bizim de kazanma şansımız vardı ancak şüphesiz Inter'in daha fazla vardı. Doğru cesaretle oynamadık. Kötü bir gol yedik"