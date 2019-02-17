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Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü! "Keşfetti"

Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso, Atalanta maçında 1 gol, 1 asistle oynayan Hakan Çalhanoğlu'nu övdü.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü! 'Keşfetti'
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17 Şubat 2019 01:48
Milan'ın Atalanta'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımına 1 gol, 1 asistlik katkıda bulunan Hakan Çalhanoğlu'na teknik direktör Gennaro Gattuso'dan destek geldi.

Serie A'da bu sezon ilk golünü atan Hakan Çalhanoğlu'nu öven Gattuso, "Son iki maçta Hakan Çalhanoğlu ekstra katkı yaptı. Kalitesini yeniden keşfetti." ifadelerini kullandı.

Piatek'in performansı hakkında da konuşan Gennaro Gattuso, "Piatek gol için yaşan bir oyuncu. Son dönemde Genoa için yaptıklarını burada da sürdürüyor. Mükemmel bir golcü" dedi.

Gattuso sözlerini "Şu anda oyuncular coşkulu ve birlikte oynamaktan mutlular. Bunu kaybetmemeliyiz." ifadeleriyle tamamladı.

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