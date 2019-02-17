Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü! 'Keşfetti'

3-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımına 1 gol, 1 asistlik katkıda bulunanteknik direktör Gennaro Gattuso'dan destek geldi.Serie A'da bu sezon ilk golünü atan Hakan Çalhanoğlu'nu öven Gattuso, "." ifadelerini kullandı.Piatek'in performansı hakkında da konuşan Gennaro Gattuso, "Piatek gol için yaşan bir oyuncu. Son dönemde Genoa için yaptıklarını burada da sürdürüyor. Mükemmel bir golcü" dedi.Gattuso sözlerini "Şu anda oyuncular coşkulu ve birlikte oynamaktan mutlular. Bunu kaybetmemeliyiz." ifadeleriyle tamamladı.