Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu yorumu

Serie A takımlarındanın teknik direktörü, Milli futbolcuiçin konuştu.Chievo ile karşılaşacak Milan'da Hakan'ın ilk 11 çıkabileceğini belirten Gattuso, ''Umarım Hakan geri dönmüştür. Empoli ve Atalanta maçlarında hızlı değildi. Çok düşünmemesi gerekiyor çünkü harika bir yeteneği var.Zor şartlarda ayağa kalkacak tecrübesi var.'' şeklinde konuştu.Zlatan Ibrahimovic iddiaları hakkında da konuşan İtalyan teknik adam, ''Bunun için Leonardo ile konuşmalısınız. Kadromda olmayan futbolcular hakkında konuşamam. Zlatan lider bir oyuncu. Her zaman kazanmak isteyen harika bir futbolcu. Transfer hakkında konuşmak istemiyorum ama bu Ibra...'' dedi.