Gattuso: 'Tutkusu olmayanlara çok kızıyorum'

Napoli teknik direktörü Gennaro Gattuso, Juventus'u eleyerek İtalya Kupası'nı kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Gattuso kupayı kazandıkları için duyduğu memnuniyeti anlatırken, "Hayat ve hatta futbol bana hep fazlasını verdi. Beni bir erkek yaptı. Futbol için o kadar büyük bir tutkum var ki 1 saniye bile futbolu unutamam." ifadelerini kullandı.



İtalyan teknik adam pes etmeden her zaman yüksek motivasyonda olabilmenin önemini vurguladığı konuşmasında, "Futbol için çalışanlar bu oyuna saygı göstermek zorunda çünkü çok şanslıyız. Bu yüzden insanlarda tutku görmediğim zaman çok kızıyorum! Futbolculuk kariyerimde pişmanlık yaşamadım, Napoli'deki oyuncularımın da bıraktıktan sonra aynı şeyi söylemesini istiyorum" sözlerini sarf etti.



Sezonun geri kalanındaki planları ile ilgili olarak ise Gattuso, "Ligde kalan 12 maçta her şeyimizi Şampiyonlar Ligi bileti alabilmek için harcamamız gerekiyor. Eve zor görünüyor ama pes ettiğimizi düşünemeyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız"



