Gattuso: 'Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazma fırsatımız var'

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona deplasmanına konuk olacak olan Napoli'de teknik direktör Gennaro Gattuso, karşılaşma için açıklamalarda bulundu.



"TARİH YAZMA FIRSATIMIZ VAR"



Tarih yazmak için fırsatları olduğunu söyleyen Gattuso, "Birkaç hafta içerisinde tarih yazabiliriz çünkü Napoli, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde oynama şansını elde edebilir. Temmuz ayında maça odaklanmak bizim için zorlayıcı olacak çünkü plajlarda, teknelerde olmak varken biz çalışıyor olacağız." ifadelerini kullandı.



"EN UFAK BİR HATA BİLE YAPMAMALIYIZ"



Barcelona'ya karşı çok dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Barcelona'ya karşı en ufak bir hata bile yapmamalıyız. Tam 95 dakika boyunca odaklanmamız gerekiyor çünkü gol atmaları için yarım dakika onlar için yeterli. Bazı insanlar, sadece hücum odaklı oynamamızın bizim için daha kolay olacağını söylüyor ancak bu hiç de böyle değil. Sahada düşünen, boşlukları kapatan ve konsantrasyonunu koruyan bir ekip olmalıyız" dedi.



Napoli, son 16 turu ilk maçında Barcelona'yı konuk etmiş, mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Rövanş karşılaşması, 8 Ağustos Cumartesi günü TSİ 22.00'da Camp Nou'da oynanacak.



