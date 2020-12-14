Gattuso: "Oyuncularım bazen fotoğrafıma tükürüyordur"

Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, ilginç açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Gattuso: 'Oyuncularım bazen fotoğrafıma tükürüyordur'
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14 Aralık 2020 17:33
İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Napoli'nin teknik direktörü Gennaro Gattuso, takımı için değerlendirmelerde bulundu.

Oyuncular için ilginç ifadelerde bulunan Gattuso, "Oyuncularım bazen beni seviyor, muhtemelen de bazen yaptıkları ilk şey fotoğrafımı çekip üzerine tükürmek oluyor. Ben de bir oyuncuydum, gücenmiyorum, kin beslemiyorum. Onlara yalan söylemiyorum. Ben bir şey saklamam, olduğu gibi söylerim." ifadelerini kullandı.

Ligde gelecek hafta Inter'le oynayacak olan Napoli, Serie A'da 23 puanla lider Juventus'un 4 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.



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