'Gattuso, Milan'ın kaderini kalbinde taşıyor'

Milan'ın başarılı savunmacısı Ignazio Abate, kırmızı-siyahlı ekibin antrenörü Gennaro Gattuso hakkında konuştu.
31 yaşındaki sağ bek, Gattuso'nun Milan'ın kaderini kalbinde taşıdığını ifade etti ve, "Milan onun evi ve kulübün kaderini kalbinde, kanında herkesten çok taşır. Çok iyi hazırlanmış, antrenmanda her gün bizimle birlikte hangi noktaları nasıl çalışacağını biliyor." dedi.
Konuşmasının devamında Gattuso için övgü dolu sözler söylemeye devam eden İtalyan savunmacı, "Harika bir kariyeri olan tüm unsurlara sahip." ifadelerini kullandı.
Ignazio Abate, bu sezon Milan forması ile toplamda 6 karşılaşmada form giydi.
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31 yaşındaki sağ bek, Gattuso'nun Milan'ın kaderini kalbinde taşıdığını ifade etti ve, "Milan onun evi ve kulübün kaderini kalbinde, kanında herkesten çok taşır. Çok iyi hazırlanmış, antrenmanda her gün bizimle birlikte hangi noktaları nasıl çalışacağını biliyor." dedi.
Konuşmasının devamında Gattuso için övgü dolu sözler söylemeye devam eden İtalyan savunmacı, "Harika bir kariyeri olan tüm unsurlara sahip." ifadelerini kullandı.
Ignazio Abate, bu sezon Milan forması ile toplamda 6 karşılaşmada form giydi.
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