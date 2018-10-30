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"Gattuso, Milan'ın kaderini kalbinde taşıyor"

Milan'ın yıldız savunmacısı Ignazio Abate, hocası Gennaro Gattuso hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
'Gattuso, Milan'ın kaderini kalbinde taşıyor'
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30 Ekim 2018 13:14
Milan'ın başarılı savunmacısı Ignazio Abate, kırmızı-siyahlı ekibin antrenörü Gennaro Gattuso hakkında konuştu.

31 yaşındaki sağ bek, Gattuso'nun Milan'ın kaderini kalbinde taşıdığını ifade etti ve, "Milan onun evi ve kulübün kaderini kalbinde, kanında herkesten çok taşır. Çok iyi hazırlanmış, antrenmanda her gün bizimle birlikte hangi noktaları nasıl çalışacağını biliyor." dedi.

Konuşmasının devamında Gattuso için övgü dolu sözler söylemeye devam eden İtalyan savunmacı, "Harika bir kariyeri olan tüm unsurlara sahip." ifadelerini kullandı.

Ignazio Abate, bu sezon Milan forması ile toplamda 6 karşılaşmada form giydi.

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