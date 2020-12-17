Gattuso: "Küfürden kırmızı kart olmamalı"

Napoli'nin hocası Gennaro Gattuso, Insigne'nin küfürden dolayı Inter maçından atılması ile ilgili yorumunu yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Gattuso: 'Küfürden kırmızı kart olmamalı'
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17 Aralık 2020 01:57
Napoli teknik direktörü Gennaro Gattuso, Inter'e 1-0 mağlup oldukları maç sonunda yaptığı açıklamada Insigne'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili konuştu.

Maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyleyen Gattuso, Insigne'nin hakeme küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görmesini eleştirdi. İtalyan hoca açıklamasında, "Neden ülkemizde hala hakeme küfür etti diye kırmızı kart gösteriyoruz anlamıyorum. Ben İskoçya'da oynarken herkes hakeme aynı küfürü ediyordu ama kimse kırmızı kart görmüyordu" sözlerini kullandı.

Gattuso'nun çalıştırdığı Napoli, 23 puanla ligin 4. sırasında yer alıyor.



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