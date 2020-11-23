Gattuso: "Ibrahimovic 10 yıl önceki halinden iyi"

Napoli teknik direktörü Gennaro Gattuso, Milan'la inanılmaz bir sezon geçiren Ibrahimovic'i değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Gattuso: 'Ibrahimovic 10 yıl önceki halinden iyi'
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23 Kasım 2020 16:44
Zlatan Ibrahimovic, Milan'ın Napoli karşısında aldığı 3-1'lik galibiyette başrol oynadı.

Attığı 2 golle takımını zafere taşıyan İsveçli, Napoli teknik direktörü Gennaro Gattuso'yu da etkilemeyi başardı.

"ESKİSİNDEN DAHA İYİ"

Kendisi de eski bir Milan oyuncusu olan İtalyan teknik adam açıklamasında; "Nasıl oluyor bilmiyorum ama Ibrahimovic, 10-12 yıl önceki halinden daha güçlü görünüyor. Herkes biliyor Milan karşısında çok şans yarattık ama yeterince kendimize inanmadık." dedi.

39 yaşındaki Ibrahimovic, bu sezon çıktığı 10 resmi maçta 11 gol ve 2 asist kaydetti.



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