Gattuso: "Fenerbahçe tam takım değildi, uçmayalım"

Hajduk Split Teknik Direktörü Gennaro Ivan Gattuso, Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri hazırlık maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gattuso: 'Fenerbahçe tam takım değildi, uçmayalım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2024 11:53
Hazırlık maçında Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Hajduk Split'in yeni teknik direktörü Gennaro Ivan Gattuso, 24sata'ya açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe maçını değerlendiren Gattuso, "Fenerbahçe'nin ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Düne kadar City'de, United'da oynayan futbolcuları var. Büyük oyuncuları var. Galibiyetimiz önemli ama bu sadece bir hazırlık maçı ve büyütmeye gerek yok. Shakthar ve Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadık ama tam takım değillerdi. O yüzden fazla uçmayalım." dedi.

"MOURINHO BANA 'NEDEN HAJDUK' DEDİ"

Gattuso, Jose Mourinho ile sohbetine dair gelen soruya, "Hajduk hakkında çok fazla konuşmadık ama neden Marsilya ve Napoli'den sonra Hajduk'u tercih ettiğimi sordu. Ancak, Hajduk benim için Real Madrid gibi! İyi antrenman yaptığımız, iyi çalıştığımız sürece çok mutluyum. Hajduk'ta geçirdiğim 21 gün benim için çok keyifliydi. Evde televizyon seyredip, not defterine bir şeyler yapmakla teknik direktör olunmuyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery