Gattuso: 'Fenerbahçe tam takım değildi, uçmayalım'

Hazırlık maçında Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Hajduk Split'in yeni teknik direktörü Gennaro Ivan Gattuso, 24sata'ya açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe maçını değerlendiren Gattuso, "Fenerbahçe'nin ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Düne kadar City'de, United'da oynayan futbolcuları var. Büyük oyuncuları var. Galibiyetimiz önemli ama bu sadece bir hazırlık maçı ve büyütmeye gerek yok. Shakthar ve Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadık ama tam takım değillerdi. O yüzden fazla uçmayalım." dedi.
"MOURINHO BANA 'NEDEN HAJDUK' DEDİ"
Gattuso, Jose Mourinho ile sohbetine dair gelen soruya, "Hajduk hakkında çok fazla konuşmadık ama neden Marsilya ve Napoli'den sonra Hajduk'u tercih ettiğimi sordu. Ancak, Hajduk benim için Real Madrid gibi! İyi antrenman yaptığımız, iyi çalıştığımız sürece çok mutluyum. Hajduk'ta geçirdiğim 21 gün benim için çok keyifliydi. Evde televizyon seyredip, not defterine bir şeyler yapmakla teknik direktör olunmuyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Fenerbahçe maçını değerlendiren Gattuso, "Fenerbahçe'nin ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Düne kadar City'de, United'da oynayan futbolcuları var. Büyük oyuncuları var. Galibiyetimiz önemli ama bu sadece bir hazırlık maçı ve büyütmeye gerek yok. Shakthar ve Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadık ama tam takım değillerdi. O yüzden fazla uçmayalım." dedi.
"MOURINHO BANA 'NEDEN HAJDUK' DEDİ"
Gattuso, Jose Mourinho ile sohbetine dair gelen soruya, "Hajduk hakkında çok fazla konuşmadık ama neden Marsilya ve Napoli'den sonra Hajduk'u tercih ettiğimi sordu. Ancak, Hajduk benim için Real Madrid gibi! İyi antrenman yaptığımız, iyi çalıştığımız sürece çok mutluyum. Hajduk'ta geçirdiğim 21 gün benim için çok keyifliydi. Evde televizyon seyredip, not defterine bir şeyler yapmakla teknik direktör olunmuyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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