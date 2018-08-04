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Gattuso: "CR7'nin Juve'ye transferi inanılmaz"

AC Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso, Cristiano Ronaldo'nun 117 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olmasını yorumladı.

Kaynak: Sporx.com
Gattuso: 'CR7'nin Juve'ye transferi inanılmaz'
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04 Ağustos 2018 14:04
AC Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso, Cristiano Ronaldo'nun 117 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olmasını yorumladı.

Ronaldo transferinin İtalya futbolu için inanılmaz bir hamle olduğunu vurgulayan Gattuso, "Yüksek profilli futbolcuların İtalya Ligi'ni seçmesi İtalya futbolu için çok önemli. İtalyan futbolu yaşadığı onca soruna rağmen Ronaldo'nun Juventus'a bu imzayı atması inanılmaz bir olay" dedi.

Ronaldo transferinin İtalyan futbolunun çehresini değiştirebileceğini belirten Gattuso, "Ronaldo'nun transferi İtalya için açılamayan kapıları açmaya başlayacaktır. Modric de bunlardan biri olabilir. Ronaldo transferinin ardından şu anda Modric konuşuluyor, bu artık normal bir durum olacak" şeklinde konuştu.

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