A Milli Futbol Takımı ile Euro 2020'de mücadele eden Cengiz Ünder'in adı Fiorentina ile anılıyor.



Geçen sezonu Premier Lig ekibi Leicester City'de tamamlayan Cengiz Ünder, Jose Mourinho yönetimindeki Roma'ya döndü. Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun transfer listesinde ise Serie A'ya dönen Cengiz'in de yer aldığı belirtildi.



Ters ayaklı kanat oyuncusu istiyor



İtalyan gazeteci Di Marzio'nu paylaştığı bilgiye göre gelecek sezon 4-2-3-1 sistemi ile oynamayı planlayan Gattuso'nun ters ayaklı kanat oyuncusu istediği ve listesinde Valencia'dan Gonçalo Guedes, Stuttgart'tan Nico Gonzalez ve Roma'dan Cengiz Ünder'in olduğunu belirtti.



