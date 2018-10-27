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Gattuso: "23 tane kuduz köpek istiyorum"

Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso, Sampdoria maçında sahada oyuncularından beklentilerini çarpıcı ifadelerle açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gattuso: '23 tane kuduz köpek istiyorum'
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27 Ekim 2018 23:59
Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso, Serie A'da oynayacakları Sampdoria maçı öncesinde ilginç açıklamalar yaptı.

"BEN DAHA ÖLMEDİM"

Oyuncuların beklentilerini anlatan Gattuso, "Ben daha ölmedim ve pes etmeyeceğim. Sampdoria'ya karşı sahada 23 tane kuduz köpek görmek istiyorum. Bu çocuklar için cehenneme bile giderim" ifadelerini kullandı.

Gennaro Gattuso ayrıca milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığının henüz geçmediğini açıkladı.

Serie A'da son hafta Inter'e 1-0 mağlup olan Milan, Avrupa Ligi'nde ise Real Betis'e evinde yenildi.

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