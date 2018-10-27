Gattuso: '23 tane kuduz köpek istiyorum'

Milan'ın teknik direktörü, Serie A'da oynayacakları Sampdoria maçı öncesinde ilginç açıklamalar yaptı.Oyuncuların beklentilerini anlatan Gattuso, "Ben daha ölmedim ve pes etmeyeceğim. Sampdoria'ya karşı sahada 23 tane kuduz köpek görmek istiyorum. Bu çocuklar için cehenneme bile giderim" ifadelerini kullandı.Gennaro Gattuso ayrıca milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığının henüz geçmediğini açıkladı.Serie A'da son hafta Inter'e 1-0 mağlup olan Milan, Avrupa Ligi'nde ise Real Betis'e evinde yenildi.