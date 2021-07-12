Gaston Ramirez: "Avrupa'da kalmak istiyorum"

Sampdoria ile sözleşmesinin sona ermesiyle beraber kendisine yeni bir takım arayışına giren Gaston Ramirez konuştu

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Gaston Ramirez: 'Avrupa'da kalmak istiyorum'
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12 Temmuz 2021 11:05
Galatasaray'ın gelecek sezon için orta saha rotasyonunda kullanmak istediği belirtilen Gaston Ramirez, geleceğine ilişkin konuştu. Uruguaylı yıldız, Avrupa'da kalmak istediğini söyledi.

TYC Sports'ta yer alan habere göre Ramirez, kendisine yöneltilen transfer sorusuna, "Önceliğim kariyerime Avrupa'da devam etmek. Benim amacım, üst düzey futbol oynamak ve kararım bu yönde." dedi.

2 TALİBİ DAHA VAR

Öte yandan Ramirez'e Galatasaray ile beraber River Plate ve Penarol kulübünün talip olduğu kaydedildi. Gaston Ramirez, kariyeri boyunca 325 müsabakada rol alırken 55 gol 51 asist üretmişti.

Piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Ramirez'in Sampdoria ile olan sözleşmesi sona erdi. 30 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında 6.3 milyon Euro'ya Middlesbrough'dan transfer olmuştu.


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