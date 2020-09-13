Gaston Campi: 'Adaptasyon gerekiyor!'

Trabzonsporlu futbolcu Gaston Campi, Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.



Beşiktaş karşısında iyi bir futbol ortaya koyamadıklarının altını çizen Campi, "Gelen ve giden arkadaşlarımız oldu. Adapte olmak için bir süre gerekecektir. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk yarının tek hakimi bizdik. Bir defa geldi rakibimiz ve gol oldu. İkinci yarı kırmızı kart sonrası daha zor oldu tabii ki" dedi.



