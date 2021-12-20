Gasperini: "VAR kayıtlarını dinleyebilmeliyiz"

Atalanta'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını takımların da dinlemeleri gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Gasperini: 'VAR kayıtlarını dinleyebilmeliyiz'
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20 Aralık 2021 16:58
İtalya Serie A'da Atalanta'yı çalıştıran Gian Piero Gasperini, Video Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili açıklamada bulundu.

Gasperini, "Bu kayıtlar devlet sırrı gibi saklanıyor ama biz de bunları dinleyebilmeliyiz. Aksi halde bazı şeylerin yanlış olduğunu düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.

Roma ile oynadıkları maçta Duvan Zapata'nın pozisyonunu örnek olarak gösteren başarılı teknik adam, "Her zaman söyledikleri gibi, hakem hatalarını kabul etmek durumundayız. Mesela, cumartesi günkü Roma maçında Zapata'nın pozisyonunda bariz bir şekilde olmasına rağmen, penaltı alamadık" şeklinde konuştu.


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