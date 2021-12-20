Gasperini: 'VAR kayıtlarını dinleyebilmeliyiz'

İtalya Serie A'da Atalanta'yı çalıştıran Gian Piero Gasperini, Video Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili açıklamada bulundu.



Gasperini, "Bu kayıtlar devlet sırrı gibi saklanıyor ama biz de bunları dinleyebilmeliyiz. Aksi halde bazı şeylerin yanlış olduğunu düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.



Roma ile oynadıkları maçta Duvan Zapata'nın pozisyonunu örnek olarak gösteren başarılı teknik adam, "Her zaman söyledikleri gibi, hakem hatalarını kabul etmek durumundayız. Mesela, cumartesi günkü Roma maçında Zapata'nın pozisyonunda bariz bir şekilde olmasına rağmen, penaltı alamadık" şeklinde konuştu.





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