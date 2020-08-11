Gasperini: 'PSG maçı, küçük şehrimiz için!'

"BU MAÇ, BU ŞEHİR İÇİN!"

PSG Teknik Direktörü Tuchel: "Atalanta'nın eşşiz bir tarzı var. Bütün oyuncuları ile hücum ediyor ve her yere baskı yapıyorlar."



🔎Bu sezon resmi maçlarda Atalanta



🎗47 maç

⚽115 gol pic.twitter.com/1XVs0pWUTP



— Sporx (@sporx) August 10, 2020

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint-Germain ile karşılaşacak olan Atalanta'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini, maç öncesi açıklamalarda bulundu.Gasperini, "Başlangıçta, Şampiyonlar Ligi bizim için çok zor bir mücadeleydi. Ancak, oyun kalitemize çok büyük etki etti. Kulübümüz, daha önce hiç bu kadar yüksek bir seviyede rekabet etmemişti. Bazı güçlükler yaşadık. Ancak, takımımız Serie A'dan daha zor olan Şampiyonlar Ligi'nim rekabet seviyesine adapte oldu. Bu adaptasyon sürecinden sonra çok iyi sonuçlar elde ettik." değerlendirmesini yaptı.PSG ile oynayacakları mücadeleyi değerlendiren İtalyan teknik adam, "Paris Saint-Germain maçı bizim için çok büyük bir mücadele olacak. Kulübümüz için tarihi önemde bir maç. Bergamo gibi küçük bir şehrin bu kadar yüksek seviyede temsil ediliyor olması büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.Deneyimli İtalyan hoca, "Şehrimiz Bergamo, çok zor günler yaşadı. Bu maç, bu turnuva bizim için çok değerli. Koronavirüs krizini atlatabileceğimizi göstermek adına oynayacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.