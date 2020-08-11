Gasperini: "PSG maçı, küçük şehrimiz için!"

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, PSG ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Gasperini: 'PSG maçı, küçük şehrimiz için!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2020 00:49
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint-Germain ile karşılaşacak olan Atalanta'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Gasperini, "Başlangıçta, Şampiyonlar Ligi bizim için çok zor bir mücadeleydi. Ancak, oyun kalitemize çok büyük etki etti. Kulübümüz, daha önce hiç bu kadar yüksek bir seviyede rekabet etmemişti. Bazı güçlükler yaşadık. Ancak, takımımız Serie A'dan daha zor olan Şampiyonlar Ligi'nim rekabet seviyesine adapte oldu. Bu adaptasyon sürecinden sonra çok iyi sonuçlar elde ettik." değerlendirmesini yaptı.

PSG ile oynayacakları mücadeleyi değerlendiren İtalyan teknik adam, "Paris Saint-Germain maçı bizim için çok büyük bir mücadele olacak. Kulübümüz için tarihi önemde bir maç. Bergamo gibi küçük bir şehrin bu kadar yüksek seviyede temsil ediliyor olması büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.

"BU MAÇ, BU ŞEHİR İÇİN!"

Deneyimli İtalyan hoca, "Şehrimiz Bergamo, çok zor günler yaşadı. Bu maç, bu turnuva bizim için çok değerli. Koronavirüs krizini atlatabileceğimizi göstermek adına oynayacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.




SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için