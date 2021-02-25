Gasperini kırmızı karta isyan etti

Atalanta'nın deneyimli hocası Gasperini, Real Madrid karşısında aldıkları 1-0'lık yenilgi sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Gasperini kırmızı karta isyan etti
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25 Şubat 2021 01:26
Atalanta teknik direktörü Gasperini, Real Madrid maçı sonrası yaptığı açıklamada maçın henüz başındaki gördükleri kırmızı kartı eleştirdi.

İtalyan hoca açıklamasında kırmızı kartı skandal karar olarak nitelendirirken, "Freuler'in kırmızı kartı bir futbol intiharıdır! Futbol oynamış hakemlere ihtiyacımız var. Bu işin dinamiklerini anlamazlarsa olacakları değiştirmeye devam edecekler" sözlerini kullandı.

Gasperini daha sert sözler kullanmak istemediğini belirterek, "Konuştuktan sonra UEFA tarafından ceza alıyorum. Mümkün olan en iyi sonucu alarak Real Madrid karşısında rövanşı bekleyeceğiz. Biraz üzgünüz ama toparlayacağız." diye konuştu.

İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş maçı 16 Mart'ta Real Madrid'in sahasında oynanacak.



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