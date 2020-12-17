Gasperini: 'Juventus artık mutlak favori değil'

Atalanta'nın başarılı teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Juventus ile berabere kaldıkları maç sonunda açıklamada bulundu.



Basının karşısına geçen Gasperini, "Juventus'a karşı elimizde kazanma fırsatı geçti, ikinci yarıda daha az hata yaparak oynadık ama rakibi bitirecek golü atamadık." şeklinde maçı değerlendirdikten sonra cesur bir tespit yaptı. İtalyan hoca Juventus'un eski gücünde olmadığını söyleyerek, "Juventus gibi bir takıma karşı aldığımız 1-1'lik skor önemli ama kazanabilirdik de. Juventus bu sezon Serie A'yı kazanma şansı olan takımlardan birisi, artık tartışmasız favori değiller. Atalanta'nın da herkesle kapışma şansı var." diye konuştu.



Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla adından söz ettiren Atalanta'nın hocası Gasperini, Serie A'da şampiyonluk şansı olan takımların Juventus ile birlikte Milan, Napoli, Roma ve kendilerinin olduğunu söyledi.



Atalanta bu sezon ise Serie A'da çıktığı 11 maçta 18 puan toplayarak maç eksiğiyle 8. sırada bulunuyor.



