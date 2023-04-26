Gasperini'den Hojlund için transfer açıklaması!

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, takımın yıldız ismi Rasmus Hojlund için transfer açıklaması yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Gasperini'den Hojlund için transfer açıklaması!
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26 Nisan 2023 18:09
Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, takımın yıldız ismi Rasmus Hojlund için konuştu.

Gian Piero Gasperini, başarılı oyuncu için yüksek bir bonservis teklifi beklediklerini açıkladı.

Gasperini yaptığı açıklamada, "20 yaşındaki Hojlund kadar daha iyi bir forvet görmedim. Kendini her gün geliştiriyor." dedi.

Ayrıca, "Üst düzey kulüpler her zaman bu tür üst düzey yeteneklere özen gösterir. Onun için reddetmemiz imkansız olan çok büyük bir teklif gelebilir." ifadelerini kullandı.

20 yaşındaki oyuncu Serie A'da bu sezon çıktığı 29 maçta 8 gol ve 3 asist yaptı.

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