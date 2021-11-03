Gasperini: "Cristiano Ronaldo sihir yapmasaydı iyiydi"

Atalanta'nın hocası Gasperini, Manchester United maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Gasperini: 'Cristiano Ronaldo sihir yapmasaydı iyiydi'
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03 Kasım 2021 02:49
Atalanta'nın deneyimli teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Manchester United ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamada bulundu.

İtalyan hoca yaptığı açıklamada Manchester United gibi bir dünya devi karşısında ortaya koydukları oyundan memnun olduğunu söyleyerek, "Kendimi gayet iyi hissediyorum. Ronaldo sihrini yapmasa çok daha iyi olurdu. Atalanta'nın bu sonuçtan sonra gurur duyması gereken çok şey var." açıklamasını yaptı.

Gasperini, Serie A'da sık sık karşı karşıya geldiği Cristiano Ronaldo'yla maç sonunda bir araya geldiği anlarla ilgili olarak ise gülerek, "Burada Cristiano'ya İtalyanca bir şey söyledim. Şimdi TV için söylerken sansürleyeyim... Ona bir yere gitmesini söyledim diyeyim" sözlerini kullandı.


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