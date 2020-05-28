"BARÇA'DA SAYGISIZLIK MODA OLDU"

"KOEMAN'IN GOLÜ YILLARCA HATIRLANDI"

"NEYMAR, DÖNSÜN İSTERİM"

Barcelona'nın eski başkanı Joan Gaspart, La Liga için verilen devam kararını eleştirdi.2000-2003 yılları arasında başkanlık yapan Gaspart,." ifadelerini kullandı.Barcelona'da son dönem başkan ile muhalefet arasındaki tartışmalar hakkında gelen soruya Gaspart, "Barcelona'nın içinde saygısızlık moda oldu. Barcelona'da muhalif olmak artık çok zor." cevabını verdi.Kendi başkanlık döneminin en önemli anını da anlatan Gaspart, "Dünya futbolunda o dönem duygusallık daha fazla vardı. Şimdi, Ronald Koeman'ın Wembley'de bize Avrupa kupası getiren golünü hatırlıyorum. Yıllar boyunca o gol hatırlandı, konuşuldu. O maçı tekrar izlemek bile duygulandırırdı." dedi.Barcelona'nın gündemindeki Neymar'ın yeniden transferi hakkında gelen soruya ise Barça'nın eski başkanı, "Neymar'ı tekrar Barcelona'da görmek isterim. O da geri dönmek ve katkı yapmak istiyor. Elbette, gelişmeleri sadece gazetelerden takip ediyorum. Onun geri gelmesi çok hoş olurdu." sözleriyle röportajını noktaladı.