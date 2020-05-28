Barcelona'nın eski başkanı Joan Gaspart, La Liga için verilen devam kararını eleştirdi.
2000-2003 yılları arasında başkanlık yapan Gaspart, "Koronavirüs nedeniyle verilen aradan önce Real Madrid lider olsaydı, La Liga'yı bitirirlerdi." ifadelerini kullandı.
"BARÇA'DA SAYGISIZLIK MODA OLDU"
Barcelona'da son dönem başkan ile muhalefet arasındaki tartışmalar hakkında gelen soruya Gaspart, "Barcelona'nın içinde saygısızlık moda oldu. Barcelona'da muhalif olmak artık çok zor." cevabını verdi.
"KOEMAN'IN GOLÜ YILLARCA HATIRLANDI"
Kendi başkanlık döneminin en önemli anını da anlatan Gaspart, "Dünya futbolunda o dönem duygusallık daha fazla vardı. Şimdi, Ronald Koeman'ın Wembley'de bize Avrupa kupası getiren golünü hatırlıyorum. Yıllar boyunca o gol hatırlandı, konuşuldu. O maçı tekrar izlemek bile duygulandırırdı." dedi.
"NEYMAR, DÖNSÜN İSTERİM"
Barcelona'nın gündemindeki Neymar'ın yeniden transferi hakkında gelen soruya ise Barça'nın eski başkanı, "Neymar'ı tekrar Barcelona'da görmek isterim. O da geri dönmek ve katkı yapmak istiyor. Elbette, gelişmeleri sadece gazetelerden takip ediyorum. Onun geri gelmesi çok hoş olurdu." sözleriyle röportajını noktaladı.
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2000-2003 yılları arasında başkanlık yapan Gaspart, "Koronavirüs nedeniyle verilen aradan önce Real Madrid lider olsaydı, La Liga'yı bitirirlerdi." ifadelerini kullandı.
"BARÇA'DA SAYGISIZLIK MODA OLDU"
Barcelona'da son dönem başkan ile muhalefet arasındaki tartışmalar hakkında gelen soruya Gaspart, "Barcelona'nın içinde saygısızlık moda oldu. Barcelona'da muhalif olmak artık çok zor." cevabını verdi.
"KOEMAN'IN GOLÜ YILLARCA HATIRLANDI"
Kendi başkanlık döneminin en önemli anını da anlatan Gaspart, "Dünya futbolunda o dönem duygusallık daha fazla vardı. Şimdi, Ronald Koeman'ın Wembley'de bize Avrupa kupası getiren golünü hatırlıyorum. Yıllar boyunca o gol hatırlandı, konuşuldu. O maçı tekrar izlemek bile duygulandırırdı." dedi.
"NEYMAR, DÖNSÜN İSTERİM"
Barcelona'nın gündemindeki Neymar'ın yeniden transferi hakkında gelen soruya ise Barça'nın eski başkanı, "Neymar'ı tekrar Barcelona'da görmek isterim. O da geri dönmek ve katkı yapmak istiyor. Elbette, gelişmeleri sadece gazetelerden takip ediyorum. Onun geri gelmesi çok hoş olurdu." sözleriyle röportajını noktaladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın