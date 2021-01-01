"Gasol, Warriors için sezon ortasında bir seçenek olabilir" iddiası

Serbest oyuncu Marc Gasol'un, önümüzdeki sezon ortasında Golden State Warriors için bir seçenek olabileceği iddia edildi.



Los Angeles Lakers'ın kendisini Memphis Grizzlies'e takas etmesinin ardından birkaç gün önce serbest oyuncu olan Marc, kariyerinin bir sonraki hamlesini değerlendirmek için İspanya'ya geri dönmüştü.



The Athletic'den Anthony Slater'a göre Gasol geleceğine henüz karar vermemiş olsa da, Warriors için sezon ortasında bir seçenek olabilir:



"Marc Gasol, izlenmesi gereken bir isim. Lakers'tan uzaklaştı ve bir ESPN raporuna göre, kariyerinin bir sonraki (ve belki de son) aşamasını çözerken, İspanya'da kalmayı planlıyor.



Bogut'un birkaç yıl önce Mart ayında şampiyonluk kovalamak için takılma katıldığı anı hatırlıyor musunuz? Gasol sezon ortasında NBA'e dönmek isterse ve Klay Thompson'ın geri döneceği Warriors takımında oynamak için bir yol görürse, boşaltılabilecek bir kadro yeri var."



Warriors'ın, fırsat ortaya çıkarsa hala sunabileceği bir orta düzey istisna kontratı bulunuyor.



