Gasol, sezona yavaş başlaması konusunda endişeli değil

Los Angeles Lakers pivotu Marc Gasol, sezona yavaş başlaması konusunda endişeli olmadığını söyledi.



Gasol, asıl hedefinin takım arkadaşları için işleri kolaylaştırmak ve Lakers'ın daha fazla maç kazanmasına olanak sağlamak olduğunu belirtti:



"Takımdaki bu iki kişinin (LeBron James, Anthony Davis) daha iyi olmasına yardımcı olabilmek, benim için çok önemli. Onların benim daha iyi olmama yardımcı olmaları gerekmiyor. Benim olayım, bu takıma nasıl yardım edebileceğim ve işlerini nasıl kolaylaştırabileceğim üzerine. Çünkü bunu yaparsam, daha fazla maç kazanırız."



Gasol, Lakers için 29 maçta yakaladığı 4.2 sayı ve 4.2 ribaund istatistiklerinin yanı sıra, maç başına dakika (20) ve top kullanma oranında (%11.3) kariyerinin en düşük ortalamalarına sahip.



Anthony Davis'in aşil zorlanması nedeniyle Mart ayının başına kadar kadro dışı olmasıyla, veteran pivotun takım için daha fazla dakika alması bekleniyor.



