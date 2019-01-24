Gasol: "Mike neden takasa açık, onu anlamadım"

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Memphis Grizzlies yıldızları Mike Conley ve Marc Gasol, takım yönetiminin kendileri için takas tekliflerini dinlediklerini öğrendi ve buna yönelik konuştular.Gasol, Memphis şehriyle bağlantısını koparmayacağını söyledi ve takımın Conley'yi takasa açık ettiğini anlamadığını belirtti. Conley'nin bu duruma yanıtı "Bunlar işin bir parçası" şeklinde oldu:"Şu anda benim elimde olan bir şey var gibi hissediyor muyum? Hayır. O yüzden üzerine neden kafa yorayım. Alakasız bir konu. Ben çıkıp işimi yapacağım. Bu kadar basit. Kimsenin bunu bahane edip, işini yapmamasını istemem. Mike'ın neden takasa açıldığını da anlamış değilim. Mike harika bir oyuncu, ve ilerisi için iyi oyunculara ihtiyacımız olacak. Mike niye bu işin içinde anlamadım.""Sanırım artık iş bu noktaya geldi. Bunlar işin bir parçası."Memphis ekibi 19-29'luk serisiyle Batı'da sondan ikinci sırada yer alıyor.