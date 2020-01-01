Gasol: "LeBron'un böyle iyi iletişim kurması, çok güzel"

Los Angeles Lakers pivotu Marc Gasol, takım arkadaşı LeBron James'in kendisinin Lakers'a uyum sürecini hızlandırmaya nasıl yardımcı olduğunu anlattı.



Gasol, muhabirlere James'in sürekli oldukça iyi bir şekilde iletişim kurmasından ötürü "minnettar" olduğunu söyledi:



"Her zaman oldukça iyi bir şekilde iletişim kuruyor. Buna gerçekten saygı duyuyorum ve çok müteşekkirim. Takımdaki yeni adam olarak, benden olan beklentileri ve daha iyi yapabileceğim şeyleri söylemesi çok güzel. Bu tarz şeyler, ekibin bir parçası olma ve etkili olma sürecini hızlandıran şeylerdir. Bu kadar iyi iletişim kurması, çok olumlu bir şey."



James ise, Lakers'ın Gasol'u serbest oyuncu döneminde alma kararından duyduğu memnuniyeti geçmişte dile getirmişti.



