Gasol, Lakers'taki yerini sorguluyor: "Artık C ya da D planı oldum..."

Los Angeles Lakers pivotu Marc Gasol, geçtiğimiz hafta sonu Andre Drummond'ın takıma eklenmesinden bu yana ekipteki yerini sorguladığını itiraf etti.



Drummond, geldikten hemen sonra ilk beşe alınmış ve 36 yaşındaki Gasol, Montrezl Harrell'ın da yüksek miktarda süre aldığı bench rotasyonuna düşmüştü.



Dün gece Lakers'ın Sacramento Kings'i 115-94'lük skorla yenmesinin ardından konuşan Gasol, takımda Drummond varken oyuna ne sıklıkla gireceğinden emin olmadığını söyledi.



Gasol, Lakers başantrenörü Frank Vogel'ın kendisinin önemini tekrar tekrar belirtmesiyle ilgili şu açıklamaları yaptı:



"İşin içinde bir 'eğer' faktörü var. 'Eğer' size ihtiyaçları olursa. Ve bu büyük bir 'eğer'. Şu anda A planı değilsiniz. C veya D planısınız. Bunu da kabul etmeniz gerekiyor, çünkü bu sizin işiniz ve bu işe bunun bilincinde olarak giriyorsunuz. Bunu kabullenmek de asla kolay değildir.



Gasol, Lakers'ta kalmak mı yoksa serbest kalmayı kovalamak mı istediği sorulduğunda ise şunları söyledi:



"Benim durumumda olduğu gibi, NBA'de de işler hızla değişebiliyor. Ama ben bu takıma bağlıyım. Kabullenmesi zor bir durum çünkü bir noktada rotasyonun dışına düşeceğimi biliyorum. Bir oyuncu için bu asla kolay değildir. Bir basketbol oyuncusu olarak çıkıp oynamak ve takımınıza katkıda bulunmak istiyorsunuz, özellikle de bu nedenle geldiğinizde. Ama göreceğiz."



