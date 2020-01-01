Gasol: "KOVID-19 aşısı, NBA oyuncuları yerine ihtiyaç duyanlara gitmeli"

Los Angeles Lakers pivotu Marc Gasol, KOVID-19 aşısının NBA oyuncuları yerine "en çok ihtiyacı olan kişilere gitmesini" tercih ettiğini söyledi.



Gasol, KOVID-19 aşısı söz konusu olduğunda NBA oyuncularının ayrıcalıklı muamele görmesini istemiyor ve USA Today'e, aşıya NBA oyuncularından önce daha fazla risk altında olan ve aşıya ihtiyaç duyan insanlar bulunduğunu açıkladı:



"Şu anda aşıya bizden daha çok ihtiyacı olan insanlar var. Oldukça güvenli bir ortamda olduğumuz için çok şanslıyız. İstatistiksel olarak, virüs 35 yaşındaki bir adamı, virüse karşı daha risk taşıyan daha savunmasız olan diğer insanları etkilediği kadar etkilemiyor. Aşının bizim yerimize en çok ihtiyacı olanlara gitmesini tercih ederim. Sağduyulu olmak bunu gerektirir."



Amerika Birleşik Devletleri'nde KOVID-19 aşılamaları, bu hafta başlarında başlamıştı.



