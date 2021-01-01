Gasol, Kobe'yle ilgili konuşmaktan halen rahatsız...

Los Angeles Lakers pivotu Marc Gasol, merhum efsane Kobe Bryant hakkında konuşmaktan halen rahatsızlık duyduğunu söyledi.



Kobe'nin zamansız vefatı, Gasol'u derinden etkilemişti. Lakers efsanesinin bir helikopter kazasında vefat etmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen, İspanyol oyuncunun halen bu konu hakkında konuşamadığı görüldü.



Gasol, kendisine Kobe'yi sormak üzere olan bir muhabirin lafını yarıda keserek, şunları söyledi:



"Bunu konuşma konusunda halen rahatsızım. Bugün bile, gerçekten konuşamıyorum. Tabii ki örnek aldığımız biriydi."



Marc, takımın bir araya gelip ellerini birleştirerek, "1-2-3, Mamba!" şeklinde bağrılıp dağılmaları hakkında soru sorulduğunda ise, şu ifadeyi kullandı:



"Üzgünüm. Sana daha iyi bir cevap veremem."



