Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Gasol, Kobe'yle ilgili konuşmaktan halen rahatsız...

Los Angeles Lakers pivotu Marc Gasol, merhum efsane Kobe Bryant hakkında konuşmaktan halen rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers pivotu Marc Gasol, merhum efsane Kobe Bryant hakkında konuşmaktan halen rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Kobe'nin zamansız vefatı, Gasol'u derinden etkilemişti. Lakers efsanesinin bir helikopter kazasında vefat etmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen, İspanyol oyuncunun halen bu konu hakkında konuşamadığı görüldü.

Gasol, kendisine Kobe'yi sormak üzere olan bir muhabirin lafını yarıda keserek, şunları söyledi:

"Bunu konuşma konusunda halen rahatsızım. Bugün bile, gerçekten konuşamıyorum. Tabii ki örnek aldığımız biriydi."

Marc, takımın bir araya gelip ellerini birleştirerek, "1-2-3, Mamba!" şeklinde bağrılıp dağılmaları hakkında soru sorulduğunda ise, şu ifadeyi kullandı:

"Üzgünüm. Sana daha iyi bir cevap veremem."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal