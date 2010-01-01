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Gasol: "Kobe'yi o an tekrar görünce, duygusallaştım"

Eski Los Angeles Lakers yıldızı Pau Gasol, Lakers'ın 2010 Finallerini tekrar izlediğini ve Boston Celtics'e karşı 7. maçı kazandıkları an, eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın kendisinin adını andığı anı görünce, duygusallaştığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Los Angeles Lakers yıldızı Pau Gasol, Lakers'ın 2010 Finallerini tekrar izlediğini ve Boston Celtics'e karşı 7. maçı kazandıkları an, eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın kendisinin adını andığı anı görünce, duygusallaştığını söyledi.

Kobe, "İspanyol hakkında ne söylesem az, inanılmaz biri ve harika bir oyuncu. Onsuz bunu kazanamazdık." demişti.

On yıl sonra Gasol, merhum Bryant'ı yeniden izlerken, zaferden sonra kendisinden bahsetmesinden ötürü biraz ağladığını itiraf etti:

"Özellikle sonuna doğru, Kobe'nin MVP kupasını aldığında benim adımı söylediğini duyunca, duygusallaşmıştım. Vefatını da bilince, çok duygusallaştım. Bu gerçekten benim için çok önemliydi. Bu, zamanla takdir etmeyi ve daha fazla değer vermeyi öğrendiğiniz şeylerden biri. Yaşadıklarınız, başardıklarınız, hayatınızda sahip olduğunuz insanlar, özel şeyleri paylaştığınız insanlar..."


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