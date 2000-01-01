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Gasol: "Kobe, Jordan'ın en iyi öğrencisiydi"

Eski Los Angeles Lakers yıldızı Pau Gasol, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, merhum takım arkadaşı Kobe Bryant'ın gelişiminde nasıl önemli bir rol oynadığını paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Los Angeles Lakers yıldızı Pau Gasol, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, merhum takım arkadaşı Kobe Bryant'ın gelişiminde nasıl önemli bir rol oynadığını paylaştı.

Jordan ve Bulls belgeseli The Last Dance, özellikle Kobe'nin son bölümlerde ortaya çıkışından sonra sürekli manşetlerde yer aldı. Gasol, eski arkadaşı ve MJ arasındaki dinamik hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Gasol, Jordan'ın Bryant'ın NBA'de seçkin bir basketbol oyuncusu olarak gelişiminde önemli bir rol oynadığını biliyor. Ayrıca Jordan'ın oyun günlerinde Bryant için itici gücünün ne kadar olduğunu biliyor.

"Kobe, muhtemelen MJ'in en iyi öğrencisiydi. Kimse MJ'e Kobe gibi çalışmamıştı. MJ gibi olmak istiyordu ve MJ'den daha iyi olmak istiyordu ve MJ'den daha fazla kazanmak istiyordu. Bu onun için büyük bir itici güçtü. O dönem MJ'in en iyi olduğunu anlamıştı ve muhtemelen hepimiz için bu böyleydi. En iyisinden öğrenmek istemişti. En iyi olmak için, en iyisinden öğrenmeniz gerekiyor. Harika, harika bir öğrenciydi. Bu yüzden her ikisinin oyununda da çok benzerlik görürsünüz."

Gasol, Jordan'la eski takım arkadaşının karşılaştırmaları konusunda benzer bir duygu paylaşan tek oyuncu değil ve muhtemelen de sonuncusu olmayacak. Bu nesil, Jordan'ın kariyerine ve zihniyetine, bu belgesel serisiyle ilk kez göz atmış oluyor.


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