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Gasol: "FIBA Dünya Kupası'nda oynamak istiyorum"

İspanya, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından düzenlenen Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nin beşinci penceresinde kupaya kalmayı garantilerken, İspanya'nın efsane oyuncuları arasında adı geçen Pau Gasol ülkesinin formasıyla mücadele etmeyi dört gözle beklediğini belirtti.

İspanya, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından düzenlenen Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nin beşinci penceresinde kupaya kalmayı garantilerken, İspanya'nın efsane oyuncuları arasında adı geçen Pau Gasol ülkesinin formasıyla mücadele etmeyi dört gözle beklediğini belirtti.

Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nın ardından milli takımdan emekli olan Jose Manuel Calderon ve Pau Gasol'ün kardeşi Marc Gasol ise elemelerde büyük başarı gösteren İspanyol oyunculara övgü yağdırdı.

"YENİDEN DÜNYA KUPASI'NI KAZANMAK İSTİYORUM"

2006 yılında düzenlenen FIBA Dünya Şampiyonası'nda En Değerli Oyuncu (MVP) seçilen Pau Gasol Trendbasket'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İsteğim Dünya Kupası'na katılma yönünde. Eğer sağlığım yerinde olursa katılmayı isterim. Yeniden milli takımımla oynamak, Dünya Kupası'nı kazanmak ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmak için takımıma yardım etmek istiyorum. Bu noktada sağlık en önemli etken. Bu yaz 39 yaşında olacağım, bu önemli bir unsur. Fakat benim temennim, hem kendim hem de ülkem için güzel şeyler yapmaya devam etmek."

İspanya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynadığı 10 maçtan 8'ini kazanarak, elemelerin tamamlanmasına bir pencere daha varken 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında Çin'de gerçekleşecek olan Dünya Kupası'na gitmeyi garantilemişti.

"DÜZENLENEN FIBA PENCERELERİ HARİKA BİR FIRSAT OLDU"

Rio 2016'dan sonra milli takımdan emekli olan Jose Manuel Calderon ise Marca'ya yaptığı açıklamada Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin sadece elemelerde değil, aynı zamanda Scariolo'nun seçebileceği oyuncu sayısını arttırması nedeniyle İspanya için büyük bir başarı olduğunu belirterek, "Bizim jenerasyonumuz yıllardır oynadığı ve hak eden diğer oyuncuların fırsatlarını belki de azalttığı için bazı oyuncuların milli formayı giyme şansı bulamamış olması olası. Düzenlenen FIBA pencereleri, milli takımın sadece her zaman bizim katıldığımız 12-16 oyuncudan oluşmadığını göstermesi yönünden harika bir fırsat oldu. İspanyol basketbolunda yüksek seviyede ve nitelikli olan birçok oyuncu var ve bu oyuncular sayesinde Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandık. Hepsinden iyisi, artık İspanya başantrenörü Sergio Scariolo'nun seçim yapabileceği birçok oyuncuya sahip olması oldu" şeklinde konuştu.

"İSPANYOL OYUNCULAR HARİKA BİR İŞ BAŞARDILAR"

İspanya Milli Takımı için büyük önem taşıyan oyunculardan biri olan Marc Gasol de Gigantes'e yaptığı açıklamada elemelerde büyük başarı göstererek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan İspanyol oyuncuları överek, "Takım olarak oynadılar ve harika bir iş başardılar. Neredeyse yeni bir ekipler ve çok büyük maçlar kazandılar. Ben elde ettikleri başarıdan dolayı çok mutluyum. Bazen bunu unutuyoruz ama uzun yıllardır aynı oyuncularla birlikteyiz ve bu daha genç veya diğer oyuncuların önünü tıkıyor. Umarım antrenör Scariolo bundan sonra yerli oyunculara daha fazla güvenir" dedi.


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İspanya, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından düzenlenen Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nin beşinci penceresinde kupaya kalmayı garantilerken, İspanya'nın efsane oyuncuları arasında adı geçen Pau Gasol ülkesinin formasıyla mücadele etmeyi dört gözle beklediğini belirtti.
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